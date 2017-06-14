При пожаре в лондонской высотке погибли 6 человек

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Шесть человек погибли в результате пожара в 24-этажном жилом доме в Лондоне. Полиция сообщает, что число жертв может вырасти. Продолжается эвакуация жильцов, пожарные пытаются локализовать огонь.

По меньшей мере шесть человек погибли в результате крупного пожара в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower на западе Лондона, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Скотленд-Ярд.

По данным полиции, число жертв может возрасти, эвакуация продолжается. Противопожарная служба заявляет, что угрозы обрушения горевшего здания нет. Пожарные пытаются локализовать возгорание, инженеры проверяют конструкции здания.

Крупный пожар в лондонской высотке произошел в ночь на среду. Более 50 человек пострадали, их доставили в больницы. Эвакуированные жильцы размещены в ближайших общественных центрах, церквях и мечетях.