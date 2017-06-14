Реймер получил 8 лет колонии за хищение 1,3 млрд рублей

Теги: суд Хищение фсин

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера к 8 годам лишения свободы за аферу с электронными браслетами на 1,3 миллиарда рублей. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Кроме того, Реймер должен заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Бывший глава ФСИН Александр Реймер получил 8 лет колонии по делу о хищении 1,3 миллиарда рублей при закупке электронных браслетов. Такое наказание назначил в среду Замоскворецкий суд Москвы. Кроме того, Реймер должен заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

"Суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого. Признать подсудимого виновным в мошенничестве. Назначить Реймеру наказание в виде в виде 8 лет колонии общего режима и штрафа 800 тысяч рублей", - приводит "Интерфакс" текст приговора.

Кроме того, Реймер лишен специальных званий, ему запрещено занимать руководящие должности в течение двух лет. Адвокаты бывшего главы ФСИН уже заявили, что будут обжаловать приговор.

Александр Реймер возглавлял ФСИН с 2009 по 2012 год. По версии следствия, под его руководством ФСИН закупала электронные браслеты по завышенным ценам. Стоимость одного браслета СК оценил в 19 тысяч рублей, в то время как их закупали по цене 119 тысяч рублей за штуку. Государство оценило ущерб от мошеннических действий в 2,7 миллиарда рублей.

Обвиняемыми по делу также проходят его бывший заместитель Николай Криволапов и директор ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний" Виктор Определенов. Накануне суд признал всех троих виновными в мошенничестве. Криволапов приговорен к 5 годам и 8 месяцам колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей. Определенову суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и штраф в 700 тысяч.