СКР не подтверждает, что "кратовский стрелок" был черным копателем

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Следователи не подтверждают, что "кратовский стрелок" нелегально откапывал оружие времен ВОВ и модифицировал его. Все предметы он покупал у коллекционеров и на блошиных рынках.

Подмосковные следователи не располагают данным, что "кратовский стрелок" Игорь Зенков был черным копателем и нелегально выкапывал оружие времен ВОВ, сообщает ГСУ СКР по Московской области.

При разборе завалов сгоревшего дома были обнаружены винтовка Мосина, автомат ППЦ, винтовка "Арисака", гранаты и другие боеприпасы. По данным следователей, все исторические предметы Зенков приобрел у коллекционеров и продавцов на блошиных рынках. Кроме того, следователи до сих пор не нашли в сгоревшем доме останки матери Зенкова. Женщина болела и не могла передвигаться самостоятельно.

Ранее появилась информация, что Зенков искал оружие и боеприпасы времен войны и реализовывал его на черном рынке. У мужчины не было разрешения на хранение оружия.

10 июня в подмосковном Кратове Игорь Зенков забаррикадировался в своем доме и открыл огонь по людям. Были убиты четверо граждан, ранены четыре росгвардейца. В ходе многочасовой операции Зеньков был убит, но перед этим он успел взорвать 14 гранат и поджечь дом. Выяснилось, что несколько лет работал в структурах МЧС.

В СКР сообщили, что Зенков оставил две предсмертные записки, в одной из них он просил никого не винить и берет на себя всю ответственность за преступление, также следователи при осмотре дома нашли целый арсенал оружия.

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