Собянин: рыночная торговля в Москве выходит на качественно новый уровень

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В Москве продолжается модернизация традиционных сельскохозяйственных рынков. Один из таких заработал на Семеновской площади на востоке столицы. Здесь созданы все условия для круглогодичной торговли. Утром ярмарку посетил Сергей Собянин. Мэр Москвы отметил, что если такой формат рынков приживется, то они появятся и в других районах столицы.

На Семеновской площади теперь просто гастрономический рай: свежие молочные продукты - творог, сметана, йогурты, аппетитные вареные или сыровяленые колбасы, овощи, фрукты, ягода как будто только с грядки, потрясающий выбор хлеба. А чтобы было легче выбрать, практически всё предлагают тут же и попробовать, передает "ТВ Центр".

На Семеновской площади региональные ярмарки и раньше проводили постоянно, но теперь вместо шатров и палаток – стильный, комфортный павильон. Он не стационарный, без фундамента, при необходимости можно легко разобрать. Впрочем, фермеры о таком даже не думают - осваивают с удовольствием новые рабочие места.

В таком павильоне можно не бояться капризной московской погоды. А главное — за аренду не приходится платить ни копейки. Что естественно отражается на стоимости.

Столичный мэр в среду лично оценил и ассортимент, и качество продуктов, и пообещал, что за ценовой политикой будут следить.

"Делаем все возможное, чтобы они сохранили свою цену, потому что тут практически все за счет города. И сам павильон сделан за счет города, и убираем, и контролируем за счет города, поэтому надеемся, что фермеры будут привозить свою продукцию, торговать по нормальным ценам", - сказал мэр.

На этой фермерской ярмарке есть своя ветеринарная лаборатория, качество предлагаемых продуктов всегда будет под контролем.

"Надеемся, что такой вот экспериментальный формат приживется, будет интересен и для тех, кто приезжает в Москву торговать: фермеров, представителей регионов. На этой ярмарке представлены около 22 регионов и два государства - Армения и Беларусь. Если такой формат приживется, то мы, конечно, будем его распространять и на другие районы Москвы", - заверил Собянин.

Не исключено, что в ближайшее время Семеновскую площадь ждет большой наплыв гастрономических туристов со всей Москвы и области.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".