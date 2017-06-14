Большой театр покажет новую версию оперы "Снегурочка"

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Новую версию оперы "Снегурочка" в постановке Александра Тителя представили в Большом театре. Создатели спектакля не пытались воспроизвести старинный быт и атмосферу русской сказки, а решили сломать стереотипы и по-своему взглянуть на классическое произведение.

"Снегурочка" на сцене Большого театра жила в нескольких вариациях и разных постановках. Создатели этой версии очень надеются, что им удалось отойти от традиционного восприятия оперы, как детской сказки. А значит, рассчитывают создатели, это вызовет зрительский резонанс, отмечает "ТВ Центр".

Перед началом просмотра артисты интригуют. Чудеса с природой этим летом очень подозрительны, и неслучайны.

"Друзья шутят: из-за того, что у вас постановка "Снегурочка", в Москву никак не придет лето", - рассказывает исполнитель партии Мизгиря Эльчин Азизов.

Какое уж тут солнце, если на сцене "ядерная зима". В сугробах по самые макушки все живое и не живое. Заметают метели, задувают ветры. И так хочется тепла, согревающего сердце, и простых радостей.

Неизвестно в каком населенном пункте, в каком времени и на какой планете у Мороза и Весны родилась дочка. Дитя робкое и нелюдимое. Она спешила в Берендеево царство, где водили хороводы и радовались Масленице. Сказке, написанной Островским, 150 лет. Немногим меньше опере Римского-Корсакова. Солисты признаются - композитор настолько точно прописал каждую партию, что от себя и добавить нечего. Лишь бы справиться. Режиссер Александр Титель ставил перед собой колоссальную задачу - сегодняшним языком рассказать о большой человеческой драме.

"Есть знаменитая фраза Берендея: "В людских сердцах увидел я остуду. Исчезло в них стремление к красоте. А видятся совсем иные страсти". Это был один из ключей к тому, чтобы придумать, где это происходит, как это происходит", - говорит он.

Если утрировать, то на сцене - смешение уровней цивилизаций. Наше время или другое, главные чувства - узнаваемы.

Создатель драматической местности — художник-постановщик Владимир Арефьев. От исторических интерьеров отказался в пользу современной сценографии. Главный дирижер Большого театра, маэстро Туган Сохиев уверен: в постановке максимально приблизились и музыкальному замыслу композитора. Гениальная партитура Римского-Корсакова звучит идеально.

И Снегурочка - не милое дитя с портрета Васнецова, а дикая девочка, переживающая настоящую человеческую драму, погибшая ради спасения берендеевского царства. Растает ли главная героиня или нет, эту загадку оставят для зрителя. Которому просто необходимо довериться профессиональной команде многократных обладателей премии "Золотая маска".

Анастасия Мартынова, Максим Сидоренко. "ТВ Центр", Москва.