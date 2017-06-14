Российского боксера Кушиташвили не пустили на Украину

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Часть делегации российской сборной по боксу не пустили на территорию Украины для участия в чемпионате Европы. В частности, запрещен въезд российскому боксеру Георгию Кушиташвили, пресс-секретарю Федерации бокса России и еще нескольким журналистам.

Российского боксера Георгия Кушиташвили не пустили на Украину для участия в чемпионате Европы. Кроме того, также запрещен въезд еще некоторым членам делегации из нашей страны. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Федерации бокса России Владу Романову.

"Мы сейчас в оцеплении. Нас депортируют по причине того, что мы были в Крыму", - сказала Романова. По словам пресс-секретаря, всего назад в Россию отправляют семь человек, в том числе российских журналистов.

В свою очередь, девять человек из нашей сборной, которые ранее не были в Крыму, пропустили на территорию Украины. Романова добавила, что во время организации поездки "украинская сторона гарантировала, что проблем не будет, однако нас просто пофамильно сняли с поезда".

Чемпионат Европы по боксу пройдет в Харькове с 16 по 26 июня.