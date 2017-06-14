Володин заподозрил Запад в генетической нелюбви к славянам

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел агрессивную санкционную политику Запада в отношении России и Белоруссии генетическим неприятием славян. Он добавил, что не знает, с чем может быть связано такое патологическое отношение.

Санкционная политика Запада в отношении России и Белоруссии похожа на генетическое неприятие славян. Об этом "Интерфаксу" заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Это начинает уже переходить какие-то грани разумного и можно заподозрить тех, кто стоит за этими санкциями, в борьбе со славянами", - сказал он. По словам спикера нижней палаты парламента, в данном случае можно говорить о "патологической нелюбви" к упомянутым народам. Володин добавил, что не знает, с чем может быть связано такое отношение.

Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций в отношении ряда членов белорусского правительства.

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