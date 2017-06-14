Очевидцы о пожаре в лондонской высотке: люди прыгали из окон

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По меньшей мере, 6 человек погибли в результате крупного пожара в многоэтажном жилом доме на западе Лондона. По данным полиции, число жертв может увеличиться. Десятки людей до сих пор числятся пропавшими без вести. Более 60 человек госпитализированы. Спасатели не могут справиться с огнём уже около 12 часов.

Власти Лондона пока не берутся озвучивать точное число жертв пожара, к этой минуте известно о 6 погибших. Больше 50 человек доставлены в больницы, передает "ТВ Центр".

Сигнал о пожаре в жилом доме поступил на пульт службы спасения в час ночи. Уже через шесть минут первая бригада прибыла на место. Началась эвакуация. В 24-этажном здании в момент возгорания могло находиться до 600 человек. Многие оказались заблокированы огнем.

"Я живу там, примерно в пяти минутах ходьбы, и мы слышали, как люди кричали "Помогите мне, помогите мне". Горели их телефонные огни, чтобы люди знали, что они там", - рассказывают очевидцы.

Очевидцы рассказали: многие в отчаянии спускались с помощью верёвок, сделанных из простыней. Кто-то просто прыгал из окон. Очаг пожара, предположительно, находился на четвертом этаже. Огонь распространялся очень быстро.

"Мой сын разбудил меня примерно в четверть часа, сказал, что блок башни в огне. Я видела, что горел левый бок, всего несколько этажа. И в течение нескольких часов огонь распространялся. И я просто не могу поверить, как он так быстро взлетел", - рассказывают жители района.

Причина возникновения огня пока не установлена. Здание было построено в 1976 году. По словам жителей дома, в нем недавно проводились ремонтные работы.

"Это был ад. Огонь распространялся очень быстро, я думаю, из-за облицовочных панелей, которые загорались тут же. Я видел, как в окнах кричали дети. Это было страшно", - говорит житель дома Микки.

Глава Лондонской пожарной службы назвала масштаб пожара беспрецедентным. Экстренные бригады работают на пределе возможностей. Тем временем, власти Лондона занимаются помощью пострадавшим.

"Мы находимся в постоянном контакте со всеми службами. Жителям, покинувшим дома, будет предоставлено безопасное жильё. Наши ключевые приоритеты: судьба 120 семей, покинувших горящий дом, а также изучение возможности разрушений соседних зданий. Сейчас этим занимаются инженеры", - заявил мэр Лондона Садик Хан.

На месте пожара по-прежнему работают 40 расчетов и более 200 пожарных. Им удалось взять ситуацию под контроль, однако верхние этажи продолжают гореть.

Виктор Прокушев, Кирилл Парменов. "ТВ Центр".