Минобороны: на базе Северного флота нет бесхозной взрывчатки

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Минобороны опровергло сообщение о двух тоннах бесхозной взрывчатки на главной базе Северного флота. В резервуарах содержалось вещество для разрушения скал. Его эвакуировали и утилизировали.

Минобороны России опровергло сообщение о двух тоннах бесхозной взрывчатки на главной базе Северного флота в Североморске Мурманской области, об этом сообщает "Интерфакс".

Резервуары с веществом для разрушения скал были эвакуированы и утилизированы.

Ранее появилась информация со ссылкой на управление ФСБ по Северному флоту, что вблизи военного объекта обнаружено захоронение двух тонн тетраоксид диазота. Опасная находка была брошена подрядной организацией из Северо-Кавказского региона.