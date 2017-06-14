В Ростове-на-Дону женщины готовили самоподрыв

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В Северо-Кавказском окружном военном суде проходят слушания по делу о подготовке теракта в торговом центре Ростова-на-Дону. Согласно заявлению гособвинителя, две женщины Наталья Гришина и Татьяна Карпенко пытались подговорить сообщницу совершить самоподрыв.

Женщины, готовившие теракт в Ростове-на-Дону в 2015-2016 годах Наталья Гришина и Татьяна Карпенко пытались уговорить третью сообщницу Викторию Семенову совершить самоподрыв. Об этом, как пишет "Ридус", заявила на слушании в Северо-Кавказском окружном военном суде гособвинитель Виталина Чуркова.

По ее словам, именно на Семенову ложилась роль непосредственного исполнителя террористического акта.

Гришина и Карпенко обвиняются в попытке устроить теракт в торговом центре в Ростове-на-Дону. Женщины не признают свою вину. Следствие считает, что они являются сторонницами запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".