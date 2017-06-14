На "Прямую линию" с Путиным пришло более 1,5 млн вопросов
Теги: Политика путин прямая линия
На "Прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным пришло около 1,6 миллиона вопросов. Среди них преобладает социальная тематика, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Около 1,6 миллиона вопросов пришло организаторам "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет "Русская планета".
Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, больше всего людей интересует социальная тематика. Также на имя президента поступило много просьб о помощи. Тем не менее, большинство описанных россиянами проблем должны быть решены местными властями, подчеркнул представитель Кремля.
По словам Пескова, граждане говорят, что до главы государства достучаться бывает проще, чем до руководства собственных регионов. Он отметил, что подобные обращения смотреть и читать "весьма больно".
"Прямая линия" с президентом страны состоится 15 июня. Ее начало намечено на 12:00.
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