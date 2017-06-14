На тренировке перед бейсбольным матчем конгрессменов в США произошла стрельба

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Неизвестный открыл стрельбу в ходе тренировки перед бейсбольным матчем конгрессменов. Высокопоставленный член палаты представителей от Республиканской партии Стив Скализ был ранен в бедро. Ранения также получили еще несколько человек. Стрелок, по предварительным данным, убит.

В результате стрельбы на бейсбольной тренировке перед матчем конгрессменов серьезное ранение получил секретарь большинства палаты представителей США Стив Скализ. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел на бейсбольном стадионе в Александрии, штат Вирджиния, недалеко от Вашингтона. Скализ был ранен неизвестным из винтовки в бедро. Еще несколько человек получили ранения. Полиция сообщила об аресте подозреваемого. В то же время сенатор Майк Ли заявил, что стрелок был убит.

По данным агентства Associated Press, Скализ находится в стабильном состоянии. Его госпитализировали в больницу Университета Джорджа Вашингтона. Ранения получили несколько человек, в том числе двое представителей правоохранительных органов.

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