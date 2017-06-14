Собянин продлил срок проведения общих собраний по реновации

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В Москве продлен срок проведения общих собраний жильцов по программе реновации. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

В Москве 15 июня завершается голосование на портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы" по вопросу включения домов в программу реновации. Тем не менее, жители пятиэтажек смогут до 15 июля провести общие собрания, чтобы решить, стоит ли включать их дома в программу реновации жилищного фонда Москвы или нет. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" мэр столицы Сергей Собянин.

"С учетом поправки об ограничении срока включения домов в программу, мы приняли решение продлить срок проведения общих собраний еще на один месяц. Это даст возможность жителям неопределившихся домов еще раз хорошенько все обдумать и принять окончательное решение", - написал мэр.

Он также уточнил, что протоколы общих собраний принимаются до 15 июля, но не позднее дня вступления в силу закона о реновации.

В среду Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о реновации. Согласно одной из поправок, включить в программу реновации можно только дома, жители которых проголосуют "за" до вступления закона в силу. После вступления закона в силу правительство Москвы не имеет права расширять программу за счет дополнительных домов.

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