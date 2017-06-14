Нобелевского лауреата Боба Дилана обвинили в плагиате

Теги: Нобелевская премия плагиат боб дилан

Музыкант Боб Дилан использовал литературный портал для школьников и студентов при написании нобелевской лекции. Об этом пишет американское издание Slate. В 20 из 78 предложений лекции Дилана, которая посвящена роману "Моби Дик", обнаружилось сходство с пересказом книги с сайта Sparknotes.

В нобелевской лекции музыканта Боба Дилана нашли заимствования. Анализ провело американское издание Slate.

По данным журналистов, отдельные ее фразы были позаимствованы у интернет-портала для школьников и студентов SparkNotes. В Slate обратили внимание на то, что в части лекции Дилана, посвященной роману Германа Мелвилла "Моби Дик", в 20 из 78 предложений есть сходство с пересказом книги, размещенном на SparkNotes.

Один из экспертов издания, Хуан Мартинес из Северо-Западного университета, заявил, что если бы Дилан учился у него и подал работу с этими отрывками, он бы ее не принял.

Боб Дилан и его представители пока никак не прокомментировали обвинения в плагиате.

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