В Турции сотрудники отеля напали на туристов

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В турецком Мармарисе сотрудники отеля избили туристов из Великобритании. Это произошло после пожара в гостинице. Постояльцам не дали пройти в свои номера забрать вещи, чтобы они покинули здание.

Сотрудники отеля в турецком Мармарисе избили постояльцев. Это произошло после пожара в гостинице, пишет "МИР24".

Это произошло после того, как люди попытались пройти в свои номера и забрать вещи, чтобы покинуть здание. Тем не менее, они не смогли этого сделать из-за работников отеля, которые преградили им путь. Конфликт привел к драке.

В результате пострадала англичанка, которая ждала трансплантации легкого и использовала специальный аппарат для дыхания. Также досталось родственнику, который вступился за нее. Их госпитализировали.