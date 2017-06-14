Пожар в лондонской высотке может отсрочить старт переговоров по Brexit

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Начало переговоров по выходу Великобритании из ЕС могут перенести, поскольку заявление о создании правящей коалиции отложили на неделю из-за страшного пожара в лондонской многоэтажке.

Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (ДЮП) и Консервативная партия отложили на неделю заявление о создании коалиции из-за страшного пожара в лондонской многоэтажке, передает BBC.

Телеканал сообщает, что заявления политиков на фоне трагедии, в которой погибли шесть человек, будут неуместны. Этот перенос может повлиять на дату начала переговоров по Brexit.

14 июня партия премьер-министра Терезы Мэй и ДЮП возобновили переговоры по поводу поддержки правительства меньшинства тори в Палате Общин.

8 июня в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы, в которых консерваторы сохранили лидерство, но не смогли набрать необходимое количество голосов для формирования правительства большинства.

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