Почти 700 тысяч верующих поклонились мощам Николая Чудотворца

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Около 700 тысяч человек поклонились мощам Николая Чудотворца в столице. При этом за прошедшие три выходных дня Храм Христа Спасителя посетили более 100 тысяч верующих. В настоящее время среднее время стояния в очереди составляет около 4-5 часов.

Мощам Николая Чудотворца в столичном Храме Христа Спасителя поклонились почти 700 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном сайте принесения святыни.

"Количество паломников, посетивших святыню, составило 695,5 тысячи человек", - говорится в сообщении. При этом за прошедшие три выходных дня Храм Христа Спасителя посетили более 100 тысяч верующих. В настоящее время среднее время стояния в очереди составляет около 4-5 часов.

Мощи Николая Чудотворца были доставлены в Россию из Италии впервые за 930 лет. Они будут доступны для поклонения в Храме Христа Спасителя до 12 июля. Затем их перевезут в Санкт-Петербург.