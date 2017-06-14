Белоруссия исключит российские рубли из золотовалютных резервов

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Белоруссия с 1 июля будет рассчитывать международные резервные активы только по методике Международного валютного фонда, которая не учитывает российский рубль. Как отметил Нацбанк Белоруссии, он будет использовать его для выплат по обязательствам страны.

С 1 июля Нацбанк Белоруссии откажется от использования национальной методики расчета размера своих международных резервов, в рамках которой в состав резервных активов в иностранной валюте включались активы в российских рублях, и перейдет на стандарты Международного валютного фонда.

В сообщении, опубликованном на сайте банка, говорится, что стандарт МВФ не рассматривает российский рубль в качестве резервной валюты. Регулятор также объяснил отказ от национальной методики. Это связано с рекомендациями МВФ и практикой зарубежных ЦБ.

Несмотря на это, активы в российских рублях останутся на балансе регулятора. Они будут использоваться для "исполнения соответствующих обязательств Национального банка и Правительства Республики Беларусь" и могут выступать в качестве дополнительного источника пополнения золотовалютных резервов.

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