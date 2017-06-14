В МИД России заявили о радикализации властей Косово

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что результаты внеочередных парламентских выборов в Косово свидетельствуют о радикализации власти в республике. В МИД считают, что это во многом свидетельствует о попустительстве со стороны США и Евросоюза.

Результаты внеочередных парламентских выборов в Косово свидетельствуют о радикализации политической верхушки в стране. Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел России. В частности, в МИД отметили, что большинство голосов было отдано за "коалицию пистолетов", объединившую бывших полевых командиров "Освободительной армии Косово".

"Во многом это является следствием попустительства США и ЕС, не оказывающих должного влияния на косовоалбанское руководство в направлении выработки им конструктивного подхода к диалогу с Белградом, выполнения достигнутых ключевых договоренностей, в первую очередь касающихся создания Сообщества сербских муниципалитетов Косово", - сообщили в МИД.

Также в ведомстве отметили крайне мягкую или вовсе отсутствующую реакцию западных покровителей региона на проявления великоалбанской риторики. Таким образом, по мнению российского дипломатического ведомства, у Приштины сформировалось ощущение поощрения своей позиции в переговорах с Сербией.

"Громкие ультимативные требования косовоалбанских политиков, нарочитая неготовность к компромиссам вызывают серьезную озабоченность и заслуживают осуждения со стороны всех ответственных членов международного сообщества", - подчеркнули в МИД.

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