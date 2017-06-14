Трамп рассказал о состоянии раненого при стрельбе конгрессмена

Теги: В мире стрельба трамп конгресс

Координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ получил серьезное ранение в ходе нападения на конгрессменов под Вашингтоном, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, несмотря на это, он полностью поправится.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой на бейсбольной тренировке перед матчем конгрессменов неподалеку от Вашингтона.

"Республиканец Стив Скализ из Луизианы - настоящий друг и патриот – был тяжело ранен, но он полностью поправится", - написал хозяин Белого дома в своем микроблоге в Twitter.

Rep. Steve Scalise of Louisiana, a true friend and patriot, was badly injured but will fully recover. Our thoughts and prayers are with him. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 июня 2017 г.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что в Вашингтоне все глубоко "опечалены этой трагедией", передает "Интерфакс".

Нападение на конгрессменов произошло ранее в среду. Неизвестный открыл стрельбу в ходе тренировки перед бейсбольным матчем. Ранение в бедро получил высокопоставленный член палаты представителей от Республиканской партии Стив Скализ. Также пострадали еще четверо.

По предварительным данным, стрелок был ликвидирован.