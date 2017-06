Трамп рассказал о состоянии раненого при стрельбе конгрессмена

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой на бейсбольной тренировке перед матчем конгрессменов неподалеку от Вашингтона.

"Республиканец Стив Скализ из Луизианы - настоящий друг и патриот – был тяжело ранен, но он полностью поправится", - написал хозяин Белого дома в своем микроблоге в Twitter.

Rep. Steve Scalise of Louisiana, a true friend and patriot, was badly injured but will fully recover. Our thoughts and prayers are with him.