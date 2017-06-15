Голосование. Россия развивается в правильном направлении?

Тема программы "Право голоса": "Заслон Западу". Совфед создал комиссию по защите государственного суверенитета России. "Каждое государство, в том числе - Россия, просто обязано выработать меры активной защиты своего суверенитета", - заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ожидается, что комиссия будет учитывать и опыт США по предотвращению вмешательства во внутренние дела страны. Насколько правы те, кто сравнивает действия нашей власти с "охотой на ведьм"?