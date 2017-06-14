В Москве избили и ограбили уроженца Чернобыля

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На юге Москвы избили и ограбили уроженца Чернобыля. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 18-летний молодой человек. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Человек, подозреваемый в нападении и ограблении мужчины задержан в столичном районе Северное Бутово. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседники агентства рассказал, что в полицию поступила информация о драке в сквере на бульваре Дмитрия Донского. Это произошло неподалеку от входа на одноименную станцию метро.

Оперативники, которые прибыли на место, выяснили, что по указанному адресу неизвестный гражданин избил 36-летнего уроженца Чернобыля, отобрав у него мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали 18-летнего москвича. Потерпевший его опознал.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело о грабеже. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.