В Москве избили и ограбили уроженца Чернобыля
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На юге Москвы избили и ограбили уроженца Чернобыля. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 18-летний молодой человек. Возбуждено уголовное дело о грабеже.
Человек, подозреваемый в нападении и ограблении мужчины задержан в столичном районе Северное Бутово. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседники агентства рассказал, что в полицию поступила информация о драке в сквере на бульваре Дмитрия Донского. Это произошло неподалеку от входа на одноименную станцию метро.
Оперативники, которые прибыли на место, выяснили, что по указанному адресу неизвестный гражданин избил 36-летнего уроженца Чернобыля, отобрав у него мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали 18-летнего москвича. Потерпевший его опознал.
Против молодого человека возбуждено уголовное дело о грабеже. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.