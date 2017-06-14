17:05, 14 июня 2017

Прокуратура гаагского суда призвала немедленно арестовать сына Каддафи

Теги:  В мире  арест  суд  прокурор  гаага  каддафи

Прокуратура Международного уголовного суда в Гааге призвала немедленно арестовать сына Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислама. В субботу он был освобожден из тюрьмы в Ливии в связи с амнистией.

Прокуратура Международного уголовного суда в Гааге призвала немедленно арестовать сына Муаммара Каддафи. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на прокурора гаагского суда.

В субботу Сейф аль-Ислам Каддафи был освобожден из тюрьмы в Ливии, где находился с 2011 года, в связи с амнистией. В 2012 году Международным уголовным судом был выдан ордер на его арест по обвинению в военных преступлениях против человечности во время внутриливийского военного конфликта в 2001 году.

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