Прокуратура гаагского суда призвала немедленно арестовать сына Каддафи

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Прокуратура Международного уголовного суда в Гааге призвала немедленно арестовать сына Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислама. В субботу он был освобожден из тюрьмы в Ливии в связи с амнистией.

Прокуратура Международного уголовного суда в Гааге призвала немедленно арестовать сына Муаммара Каддафи. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на прокурора гаагского суда.

В субботу Сейф аль-Ислам Каддафи был освобожден из тюрьмы в Ливии, где находился с 2011 года, в связи с амнистией. В 2012 году Международным уголовным судом был выдан ордер на его арест по обвинению в военных преступлениях против человечности во время внутриливийского военного конфликта в 2001 году.