Египет согласился отдать Саудовской Аравии два острова

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Египет отдаст Саудовской Аравии два острова в Красном море - Тиран и Санафир. За это решение проголосовали члены парламента Арабской Республики. Таким образом, ратифицировано соглашение Каира с Эр-Риядом о морских границах между двумя странами.

Парламент Египта одобрил передачу Саудовской Аравии двух спорных островов Тиран и Санафир, которые расположены в Красном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на египетский телеканал Al-Hadas.

Парламентарии, таким образом, ратифицировали соглашение с Эр-Риядом о морских границах между двумя государствами.

В апреле 2016 года в ходе визита короля Саудовской Аравии в Египет стороны подписали соглашение по делимитации морской границы между государствами, в соответствии с которым Эр-Рияду отошли острова Тиран и Санафир. Они относятся к египетскому национальному заповеднику Рас-Мухаммед вблизи Шарм-эш-Шейха и пользуются популярностью у дайверов, передает РИА Новости.

Тогда власти заявили, что острова принадлежат королевству, а под юрисдикцией и защитой Каира они находились по просьбе Эр-Рияда с 1950 года, что вызвало негодование в Египте. Позднее начались многочисленные судебные тяжбы.

Острова Тиран и Санафир расположены в стратегически важном районе у входа в Акабский залив. Там пересекаются интересы Египта, Саудовской Аравии, а также Иордании и Израиля.