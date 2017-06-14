Подросток упал в подвал заброшенной больницы в Москве

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В Москве медики госпитализировали подростка, провалившегося в подвал заброшенной больницы. Инцидент произошел в Ховрине. Пострадавший получил переломы при падении.

Подросток провалился в подвал недостроенного здания больницы в районе Ховрино на севере столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.

Инцидент произошел по адресу Клинский проезд, дом №2. В итоге молодой человек был госпитализирован с переломами.