США верят в урегулирование украинского кризиса вне минского формата

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В администрации США не исключили, что украинский кризис возможно урегулировать вне минского формата. По словам американского госсекретаря Рекса Тиллерсона, Москва и Киев могут договориться посредством структуры, отличной от "Минска", однако направленной на достижение заложенных "Минском" целей.

Украинский кризис может быть урегулирован вне минского формата. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

"Очень возможно, что правительство Украины и правительство России могут прийти к удовлетворительному урегулированию посредством какой-то структуры, отличающейся от "Минска", но достигающей цели, заложенные в "Минске", - передает его слова ТАСС.

Тем не менее, Тиллерсон заявил о необходимости выполнения минских договоренностей, пока не будут выработаны другие договоренности. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что альтернатив "Минску" в урегулировании украинского кризиса нет.