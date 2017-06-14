СМИ назвали имя напавшего на конгрессмена в США стрелка

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Мужчина, который устроил стрельбу на бейсбольной тренировке перед матчем конгрессменов неподалеку от Вашингтона, опознан. Издание Washington Post сообщило, что его зовут Джеймс Ходжкинсон. Ему 66 лет. Между тем, в ФБР заявили, что инцидент не является покушением.

Стало известно имя мужчины, который ранил 14 июня конгрессмена и еще несколько человек в предместье Вашингтона. Его зовут Джеймс Т. Ходжкинсон, и ему 66 лет, передает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post. Он прибыл из Бельвиля (штат Иллинойс).

Этот человек владел бизнесом по инспекции жилых домов. Лицензия на них истекла в ноябре 2016 года и не продлевалась. В апреле 2006-го подозреваемый обвинялся в нанесении побоев, но затем обвинения были сняты.

Между тем, в ФБР заявили, что проверяют все версии нападения Ходжкинсона на конгрессмена. При этом, вероятность покушения там не принимают во внимание, сообщает Reuters.

Нападение на конгрессменов произошло ранее в среду. Мужчина открыл стрельбу в ходе тренировки перед бейсбольным матчем. Ранение в бедро получил высокопоставленный член палаты представителей от Республиканской партии Стив Скализ. Кроме него, пострадали еще четверо.

Полиция арестовала предполагаемого стрелка. Однако сенатор Майк Ли, который также стал очевидцем инцидента, заявил телеканалу Fox News, что нападавший был убит.

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