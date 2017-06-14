В ООН рассказали о 300 погибших жителях Сирии в результате атак коалиции США

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Около 300 мирных жителей погибли с 21 марта во время боев за город Ракка в Сирии. Из них 200 погибли в деревне Мансура. Это произошло из-за действий возглавляемой США коалиции, говорится в докладе независимой комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в САР.

С 21 марта в ходе боев за сирийский город Ракка из-за действий коалиции, возглавляемой США, погибли около 300 мирных жителей. Такие данные приводит независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в САР, передает ТАСС.

По словам член комиссии Карена Абузаида, гражданские лица погибли вследствие авиаударов коалиции. "Всего с 21 марта было 300 погибших, в том числе 200 - в деревне Мансура", - отметил он.

По словам членов комиссии, такое число жертв среди мирных жителей можно назвать ошеломляющим. Кроме того, как отметил глава комиссии Сержиу Пинейру, кроме гибели гражданских, большую обеспокоенность вызывают и последствия действий арабо-курдских формирований из "Сил демократической Сирии" (СДС). Они при поддержке международной коалиции штурмуют позиции захвативших город террористов запрещенной в России организации "Исламское государство".

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