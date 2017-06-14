Число погибших при пожаре в Лондоне возросло до 12 человек

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Число погибших в результате пожара в жилой высотке в Лондоне выросло до 12 человек. Госпитализированы 69 пострадавших, 18 человек продолжают находиться в критическом состоянии. Здание, где проживали в основном выходцы из стран Африки и Ближнего Востока, загорелось минувшей ночью. Огонь в считанные минуты распространился с нижних этажей на верхние.

Почти сутки спустя после начала пожара в "Гренфелл Тауэр'" лондонские пожарные не могут до конца справиться с огнем, отмечает "ТВ Центр". Здание выгорело полностью. По сути, от него остался один остов. Но то тут, то там в пустых глазницах окон снова и снова появляются языки пламени. Спасатели продолжают бороться с возгораниями и искать людей.

"Мы привлекли инженера, который мониторит устойчивость здания. В настоящий момент оно продолжает оставаться безопасным для наших ребят, чтобы они могли продолжать работу внутри", - сообщила начальник пожарной службы Лондона Дэни Коттон.

По предварительным данным, погибли 12 человек. Но количество жертв может увеличиться. В 24-этажном доме было 120 квартир, каждая по 3-4 комнаты. 64 человека госпитализированы. 20 находятся в реанимации.

Пожар начался примерно в час ночи, когда большая часть жильцов уже спала. Рукс Мамуда была в квартире вместе с внуком. Повезло, что жилье расположено невысоко. К тому моменту, когда она случайно проснулась, на верхних этажах дышать уже было нечем. Пламя начало распространяться мгновенно. Высотка вспыхнула как факел. Огнем были охвачены и запасные выходы. Путь к спасению жильцам верхних этажей был отрезан. Пожарные лестницы могли добраться максимум до 12-го. Водой заливались лишь нижние этажи. Людям, заблокированным наверху, оставалось только пытаться привлечь к себе внимание: светлыми полотенцами или подсветкой мобильных телефонов. Очевидцы говорят: матери выбрасывали из окон своих детей – это был хоть какой-то шанс на спасение.

По свидетельствам очевидцев, в диспетчерской им действительно советовали не покидать квартир, заткнуть щели тряпками и дожидаться помощи. Многие говорят и о том, что не слышали никакой пожарной сигнализации или тревоги. Зато едкий запах сгоревшего пластика до сих пор разносится по округе.

"Если Вы посмотрите, огонь распространялся по пластику. Я сначала думал, что это металл - у нас же была реконструкция -но это пластик, везде снаружи пластик", - отметил один из жителей высотки Салах Чебиоуни.

Дом построили в 74-м году, когда опыта эксплуатации подобных зданий было немного, да и требования к пожарной безопасности были другими. Но в прошлом году в башне был проведен капитальный ремонт. В прессе появилась информация о том, что инициативная группа жильцов высотки неоднократно письменно предупреждала управляющую компанию о рисках возникновения подобного ЧП. Официальные власти причину пожара пока не называют. Некоторые жильцы говорят о том, что на четвертом этаже взорвался холодильник. Мэрия Лондона обещает провести полномасштабную проверку.

"Повод для беспокойства действительно есть. В Лондоне, да и по всей стране много подобных домов. Люди должны получить ответы на вопросы, почему огонь так быстро распространился, работали ли пожарные сигнализации, правильны ли были советы, которые давали жильцам. Но сейчас, в первую очередь, мы должны сосредоточиться на том, чтобы спасти как можно больше жизней", - заявил мэр Лондона Садик Хан.

Сейчас территория, прилегающая к сгоревшему зданию, оцеплена полицией, перекрыты дороги в районе ЧП, одна из них ведет в аэропорт. Эвакуированы и жильцы близлежащих домов. Людей разместили в общественных центрах, мечетях и церквях. Горожане массово несут им воду, еду и теплую одежду. По некоторым данным, на устранение последствий пожара у спасателей может уйти несколько дней.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"