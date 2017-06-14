Трамп сообщил о гибели стрелка в Александрии

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что предполагаемый зачинщик стрельбы в Александрии скончался от полученных ранений. Мужчина устроил стрельбу во время тренировки конгрессменов на бейсбольном стадионе. Как сообщил один из членов палаты представителей, перед тем, как открыть огонь, стрелок спросил у него о том, кто тренируется на поле: республиканцы или демократы.

Предполагаемый зачинщик стрельбы на бейсбольном стадионе в Александрии погиб от полученных ранений. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на выступление Дональда Трампа в Белом доме.

"Нападавший умер от полученных ранений", - сказал американский президент.

Как сообщил агентству один из членов палаты представителей, присутствовавший на тренировке, стрелок спросил у него перед тем, как открыть огонь, кто тренируется на поле: демократы или республиканцы.

Ранее СМИ сообщили имя подозреваемого. По их данным, мужчину, который устроил стрельбу на бейсбольной тренировке, зовут Джеймс Ходжкинсон. Ему 66 лет.

Нападение на конгрессменов произошло ранее в среду. Мужчина открыл стрельбу в ходе тренировки перед бейсбольным матчем. Ранение в бедро получил высокопоставленный член палаты представителей от Республиканской партии Стив Скализ. Кроме него, пострадали еще четверо.

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