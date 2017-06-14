Порошенко ждет встречи с Трампом для принятия решений по Донбассу

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На Украине решили сменить формат войны в Донбассе. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, вместо антитеррористической операции Киев намерен перейти к некоему новому виду защиты от так называемой гибридной войны с Россией. Соответствующий законопроект Рада рассмотрит уже на следующей неделе. Тем временем президент Порошенко выступил за продолжение силовой операции на юго-востоке страны.

Приехав в 66-й военный госпиталь Красноармейска, ныне переименованного в Покровск, Порошенко традиционно облачился в военную форму, помпезно поздравил медиков с профессиональным праздником, не забывая косвенно похвалить и себя, рассказал "ТВ Центр". Мол, помните, как было в 2014-м – ни зелёнки, ни бинтов. Не то, что при нынешней власти, которая денег на военную медицину не жалеет.

"В бюджете министерства здравоохранения до тридцати процентов бюджета зарезервировано на лечение раненных военных. Но моя главная задача, чтобы этот резерв, который рассчитан на самый худший сценарий, нам никогда не понадобился", - заявил украинский лидер.

Пока и вправду этот резерв украинской армии не особенно нужен. Не считая нескольких последних неудавшихся попыток прорыва фронта, ВСУ ограничиваются массированными артиллерийскими атаками. Причем бьют традиционно именно по жилому массиву. Крупнокалиберные снаряды легко пробивают бетонные стены и крыши – частный сектор просто уничтожается. Местным жителям даже негде спрятаться.

"Если брать донецкое направление – было обстреляно 14 населенных пунктов. При этом противник выпустил 78 артиллерийских снарядов 152 миллиметра, 49 танковых снарядов, 500 мин калибром 120 и 82 миллиметра", - рассказал замкомандующего корпусом Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Активность ВСУ на юго-востоке в последние недели растет. При этом в Киеве вновь заговорили о введении военного положения на Донбассе. Режим АТО якобы себя исчерпал, утверждает глава Совета нацбезопасности Украины Турчинов. Согласно украинским законам, с инициативой введения военного положения может выступить именно СНБО. Затем соответствующий указ должен подписать Порошенко и одобрить Верховная Рада, где этот вопрос уже прорабатывают.

"Настал час ввести новый формат, который позволил бы эффективно защитить Украину в условиях гибридной агрессии со стороны Российской Федерации. Формат АТО сделать этого уже не позволяет. Для этого необходимо дать больше полномочий президенту. Создать специальный оперативный штаб, который бы, скажем так, определял формат режима и для военных, и для гражданских", - заявил Турчинов.

За этой витиеватой формулировкой кроется масса ограничений: тотальный контроль за СМИ, запрет любых митингов, политических партий, которые легко можно записать в разряд "угрожающих целостности государства". Но главное – это выборы, которые проводить в условиях военного положения запрещено законом. То есть на это время и депутаты в парламенте, и президент получают фактически безвременный мандат. Речь, конечно, пока идет только о Донецкой и Луганской областях. Но, что помешает распространить военное положение и на территорию всей страны? Учитывая опросы, других шансов удержаться у власти нынешние правители Украины попросту не имеют.

"С утверждением, что Украина сегодня находится в состоянии хаоса, соглашаются 85% опрошенных, в состоянии упадка - 75%, в процессе перемен - 44%", - свидетельствуют результаты опросов.

При этом только 21% полагает, что страна находится в стадии развития, и 17% оценивают ситуацию как консолидацию.

В любом случае, до встречи с Трампом, которая, по версии Киева, должна состояться на следующей неделе в Вашингтоне, Порошенко вряд ли что-то предпримет. Да и введение военного положения в российско-украинских отношениях вряд ли что-то изменит. Разве что визовый режим все-таки введут и будут отказывать россиянам во въезде официально, а не разворачивая на границе, как произошло в среду с одним из российских боксеров, журналистами и болельщиками, ехавшими в Харьков на Чемпионат Европы. В Международной Федерации любительского бокса уже пообещали разобраться в ситуации.

Александр Панюшкин, Никита Васильев, "ТВ Центр"