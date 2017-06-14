Оппоненты Трампа продолжают искать способы добиться импичмента

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Генпрокурор США Джефф Сешнс опроверг данные о своих контактах с должностными лицами из России в ходе слушаний в комитете по разведке Сената. Предполагаемый оппонентами Трампа сговор его предвыборного штаба с Москвой Сэшнс отверг. Тем не менее, противники президента продолжают создавать негативный информационный фон вокруг любых действий нынешней администрации.

Не слишком талантливую видео-пародию распространили крупнейшие информагентсва мира, рассказал "ТВ Центр". Лидер демократов Чак Шумер изобразил Дональда Трампа, а его коллеги – министров на недавней встрече с президентом США. И в этом – всё отношение к действующему президенту его оппонентов. Беспрецедентное пренебрежение, которое и не пытаются скрывать – наоборот, выпячивают, даже если попутно начинают походить на шутов. Уже ясно: борьба против действующего президента – это битва без правил с элементами остросюжетного триллера. Например, про русского посла-шпиона Сергея Кисляка и американского предателя-генпрокурора, а прежде сенатора, Джеффа Сешнса.

"Вы любите шпионские фильмы? Про Джейсона Борна или Джеймса Бонда?", - спросил Сэшнса на слушаниях в Сенате представитель штата Арканзас Том Коттон.

"Да, конечно", - ответил генпрокурор.

"Представьте сюжет, когда посол иностранного государства и сенатор США тайно обмениваются информацией на публичном мероприятии?", - продолжил сенатор.

"Спасибо, что спросили. Я как будто попал в зазеркалье. Я ведь уже объяснил, что не встречался с русскими. С Кисляком было две встречи, и обе – официальные", - заявил Сэшнс.

О связях команды Трампа с представителями России во время предвыборной гонки сенаторы спрашивали генпрокурора неоднократно, на разный лад. Ответ один – все это, цитата: "отвратительная и мерзкая ложь". Пресса прокомментировала: "широко разрекламированные слушания, как и в предыдущий раз с участием экс-главы ФБР Джеймса Коми, опять ничего не дали". Впрочем, противников президента США это, кажется, вполне устраивает.

"Оппоненты Трампа именно и добивались того, чтобы было шоу, для них важен не результат тех или иных слушаний, а чтобы слушания были, чтобы были те или иные расследования, чтобы было привлечение внимания прессы. И так далее. То есть они по поводу Трампа собирают список возможных обвинений", - отметил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

Антирусская истерия здесь, конечно, ключевой инструмент. И в Сенате для президента уже готовят очередную ловушку. Рассматривают возможность введения новых санкций в отношении Москвы, подчеркивая: Трамп обязан будет подписать указ, поскольку иначе "предаст демократию". При этом сам американский лидер, похоже, искренне настроен на налаживание отношений. Того же хотят и союзники Вашингтона, как бы перекладывая ответственность с президентской администрации, заявил уже госсекретарь Рекс Тиллерсон. Отметил, что и сам "не хотел бы закрытия каналов" для диалога.

"Думаю, что нам нужна некоторая гибкость, которая позволит повышать температуру отношений, когда нам кажется, что наши усилия с Россией не дают результатов", - сказал Тиллерсон.

В Москве об угрозе "санкционного пике" с США предупредили. Однако заверили: говорить что-либо конкретное рано. Ориентироваться следует не на намерения американских политиков, а на их конкретные действия.

"Там такое количество планов и устремлений декларируется в последнее время в Вашингтоне, что за всем и не уследишь", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Уследить сложно не то что из Кремля – из Белого дома. Потому как "прилетает" иногда откуда совсем не ждали. Сенсационное заявление сделал медиамагнат и близкий друг Трампа Кристофер Рудди. Якобы глава государства из-за конфликта интересов собирается уволить спецпрокурора Роберта Мюллера – того самого, в чьих руках сегодня расследование пресловутого "русского следа". В Белом доме это моментально опровергли. Поддержали Трампа и соратники-республиканцы.

"Всё, что я слышал в последнее время – это лишь слухи. Думаю, что позволить Бобу Мюллеру делать свою работу – в интересах самого президента", - отметил спикер палаты представителей Конгресса США Пол Райан.

Но логика здесь не работает. Главное, что эти самые интересы президента никак не стыкуются с интересами американского истеблишмента. А потому Трампа медленно, но настойчиво ведут к импичменту. Создают необходимое информационное поле. Ищут поводы. К уже известным накануне добавился иск в суд от почти двух сотен демократов. Президента обвинили в том, что он якобы получал денежные средства от иностранных правительств без одобрения со стороны Конгресса, в нарушение Конституции. И совсем уже комичная инициатива – твиты Трампа предложено приравнять к записям в национальном архиве. То есть, запретить удалять их на законодательном уровне. Расчет ясен – вдруг главу государства получится подловить на чем-нибудь хотя бы в соцсети?

Ольга Оксенич, Артем Рассказихин, "ТВ Центр"