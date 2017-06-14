США создадут вторую базу в Сирии

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США создают вторую базу в Сирии. Об этом рассказали в одной из бригад вооруженной сирийской оппозиции - "Сирийской свободной армии". Теперь, кроме базы в Эт-Танфе, американские вооруженные силы будут дислоцироваться в районе Эз-Закф. Кроме того, источники сообщают о перемещении в Эт-Танф американской установки для запуска ракет большой дальности из Иордании.

США приняли решение расширить свое военное присутствие на территории Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил представитель одной из бригад вооруженной сирийской оппозиции - "Сирийской свободной армии" (ССА) Абу аль-Атира, США развернули силы от своего начального местоположения в Эт-Танфе для того, чтобы создать вторую базу в районе Эз-Закф, расположенном примерно в 60-70 километрах к северо-востоку.

В Эт-Танфе, который является приграничным районом с Иорданией, находится военная база международной коалиции во главе с США. Она оказывает поддержку формированиям вооруженной оппозиции в борьбе с боевиками запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

Как отметил Аль-Атир, новая база "изучалась месяцами". По его словам, спецназ США патрулирует территорию до 100 километров от Эт-Танфа. Кроме того, Аль-Атир подчеркнул, что контингент спецназовцев США на базе в Эт-Танфе и в Эз-Закфе увеличен, а оппозиции доставлено новое вооружение.

В свою очередь, официальный представитель штаба контртеррористической операции Райан Диллон отрицает создание новой базы в САР.

Между тем, агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что американские военные переместили на базу Эт-Танф установки для запуска ракет большой дальности из Иордании.

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