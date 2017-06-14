Глава американского Минфина заявил об отсутствии планов по отмене санкций

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Глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил, что администрация президента Дональда Трампа не намерена отменять санкции против России. По его словам, Вашингтон намерен сохранять ограничительные меры в отношении Москвы во исполнение Минских соглашений.

Администрация президента США Дональда Трампа не планирует отменять санкции в отношении России. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на главу американского Минфина Стивена Мнучина.

"Позвольте мне заверить вас, нет никаких усилий с нашей стороны снять антироссийские санкции. Мы намерены исполнять существующие санкции во исполнение Минских соглашений", - сказал он.

Ранее сообщалось о намерении американских властей ужесточить санкции в отношении России. Конгресс намерен ввести новые ограничительные меры на законодательном уровне. Это существенно осложнит их возможную отмену, в случае если президент Дональд Трамп решит воспользоваться правом вето.