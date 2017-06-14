Суд продлил срок ареста генералу Никандрову по делу Шакро Молодого

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Срок ареста первого заместителя начальника ГСУ СКР Москвы генерала Дениса Никандрова продлен на месяц, до 19 июля. Такое решение принял Лефортовский суд столицы.

Лефортовский суд Москвы принял решение продлить до 19 июля срок ареста первого заместителя начальника ГСУ СК Москвы генерала Дениса Никандрова по делу о взятке от криминального авторитета Шакро Молодого. Об этом сообщает ТАСС.

До этого Лефортовский суд продлил срок ареста на месяц двум другим фигурантам дела. Это начальник управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко, а также его заместитель Александр Ламонов.

Замглавы московского управления СКР Денис Никандров был задержан сотрудниками ФСБ 19 июля. Вместе с ним задержали Максименко и Ламонова. Их подозревают в получении взятки в размере 500 тысяч долларов за освобождение криминального авторитета Александра Кочуйкова по кличке "Итальянец". Он считается приближенным "вора в законе" Шакро Молодого.