21:21, 14 июня 2017

Жертвами стрельбы в Сан-Франциско стали четыре человека

Теги:  полиция  сша  стрельба  Происшествие

В результате стрельбы в почтовом отделении в Сан-Франциско погибли четверо, в том числе сам злоумышленник, открывший огонь. Он выстрелил в себя, когда к месту происшествия подъехала полиция.

До четырех человек возросло число жертв стрельбы в почтовом отделении в Сан-Франциско. Среди них – вооруженный мужчина, который совершил нападение, передает Reuters.

Расстреляв сотрудников учреждения, злоумышленник выстрелил в себя, когда подъехали сотрудники полиции. Позднее он скончался по дороге в больницу.

Ранее стало известно о нападении мужчины на почтовое отделение в Сан-Франциско (США, штат Калифорния). Сообщалось о его задержании. 

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