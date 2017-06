Жертвами стрельбы в Сан-Франциско стали четыре человека

До четырех человек возросло число жертв стрельбы в почтовом отделении в Сан-Франциско. Среди них – вооруженный мужчина, который совершил нападение, передает Reuters.

Расстреляв сотрудников учреждения, злоумышленник выстрелил в себя, когда подъехали сотрудники полиции. Позднее он скончался по дороге в больницу.

PHOTOS: Police respond to deadly shooting at UPS facility in San Francisco. https://t.co/3GDTYvivqH pic.twitter.com/4Z2EPNTDGj