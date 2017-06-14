ФРС США повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов

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Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов с одного процентного пункта до 1,25 процентного пункта. Федрезерв по-прежнему прогнозирует еще одно повышение базовой ставки в 2017 году до 1,375 процентного пункта.

Федеральная резервная система повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на финансовый регулятор.

Базовая ставка была повышена с 1 процентного пункта до 1,25 процентного пункта. Как сообщило агентство "РИА Новости", Федрезерв по-прежнему прогнозирует еще одно повышение базовой ставки до 1,375 процентных пункта.

Таким образом, ФРС сохранила ожидания по среднему уровню ставки по итогам 2017 года и количеству ее повышений.