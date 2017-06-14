Медведев: долги ряда регионов превысили их доходы

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Долговая нагрузка некоторых регионов превысила их доходы, сообщил сегодня Дмитрий Медведев на совещании по вопросу о межбюджетных отношениях.

По данным "ТВ Центра", глава правительства отметил, что серьезный рост долга отмечен в республике Марий Эл и Псковской области, а в Хакасии и Костромской области задолженность превышает сумму налоговых и других доходов почти в полтора раза. Премьер призвал федеральные и региональные власти работать над подходами, которые позволят добиться последовательного снижения долговой нагрузки на региональные бюджеты.

"В этом году, напомню, мы планируем увеличить с 5 миллиардов до 20 миллиардов рублей гранты для регионов, которые добились наивысших темпов роста экономического потенциала. И начиная с 2018 года прирост налога на прибыль в части, которая подлежит зачислению в федеральный бюджет, будет оставаться в распоряжении того региона, который обеспечил этот финансовый результат. В прошлом году региональные бюджеты были исполнены с минимальным дефицитом за 10 лет. Это важный для нас результат. Дефицит сократился в разы – со 171,5 миллиарда до 12,5 миллиарда рублей", - сказал премьер.