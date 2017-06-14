Главный приз "Кинотавра" взял фильм Бориса Хлебникова "Аритмия"

Теги: Культура сочи кино

В Сочи вручили призы XXVIII кинофестиваля "Кинотавр". Гран-при досталось фильму "Аритмия" режиссера Бориса Хлебникова. Лучшими актерами "Кинотавра" стали Инга Оболдина и Александр Яценко, а лучшим режиссером - создатель ленты "Заложники" Резо Гигинеишвили.

Кинолента режиссера Бориса Хлебникова "Аритмия" получила главный приз XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр". В фильме сыграли Александр Яценко, Ирина Горбачева и Николай Шрайбер, сообщает ТАСС.

Второе место в этом списке занял фильм "Заложники" Резо Гигинеишвили. При этом, он взял первое место в номинации лучший режиссер. Картина стала результатом совместного производства России, Грузии и Польши.

Лучшими актерами "Кинотавра" стали Инга Оболдина и Александр Яценко. Оболдина сыграла тюремную надсмотрщицу в мелодраме Кирилла Плетнева "Жги!". Яценко воплотил в фильме "Аритмия" образ врача "скорой".

Между тем, лучшим дебютом назван фильм "Теснота" Кантемира Балагова. Эта картина участвовала на 70 Каннском фестивале в программе "Особый взгляд". Это второй по значимости конкурс. Данная лента была отмечена премией Международной федерации кинопрессы FIPRESCI

В свою очередь, лучшим оператором на кинофестивале признан Влад Опельянц, работавший с картиной "Заложники".

Приза имени Григория Горина за лучший сценарий удостоился сценарист фильма "Голова. Два уха" Виталий Суслин. А награда имени Микаэла Таривердиева за музыкальное решение фильма вручена за работу над лентой "Турецкое седло" Юзупа Разыкова.

Также специальный диплом жюри вручили создателям фильма "Блокбастер" - "за новый уровень жанрового кино".

XXVIII кинофестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи с 7 по 14 июня 2017 года. Жюри возглавлял Евгений Миронов. Также его членами были актриса Юлия Пересильд, режиссер Александр Велединский, сценарист Александр Родионов, продюсер Игорь Мишин киновед Нэнси Конди и оператор Игорь Гринякин.

В основном конкуре участвовало 14 фильмов. Это "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Заложники" Резо Гигинеишвили, альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Три сестры" Юрия Грымова и другие ленты.

Также на фестивале прошла большая деловая программа, спецпоказы фильмов Андрея Звягинцева "Нелюбовь" и Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского".

Кроме того, на площади в центре Сочи показывали фильмы "28 панфиловцев", "Большой", "Викинг", "Время первых", "Дуэлянт", "Ледокол" и другие.

Церемония закрытия фестиваля состоялась в Зимнем театре.