21:42, 14 июня 2017

Сенат США одобрил поправку о санкциях против России

Теги:  Политика  сша  санкции  россия

Сенат США одобрил поправку в законопроект, расширяющую санкции в отношении России. Изначально документ был направлен на усиление ограничительных мер в отношении Ирана. Поправка прошла процедурное голосование. Окончательное может состояться уже на текущей неделе.

Сенат Конгресса США одобрил поправку, предусматривающую ужесточение санкций в отношении России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на результаты голосования.

Поправка была одобрена подавляющим большинством сенаторов. Теперь документ должны рассмотреть в Палате представителей Конгресса, после чего, в случае принятия, он попадет на стол президенту Дональду Трампу.

Ранее поправка была согласована представителями Республиканской и Демократической партий в Сенате после долгих дискуссий с участием лидеров обеих фракций. Сам законопроект касается ограничительных мер в отношении Ирана, однако поправка позволит сенаторам не вносить отдельную инициативу, касающуюся только России.

Окончательное голосование по документы может состояться на текущей неделе, однако точная дата пока не определена.

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