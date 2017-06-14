22:16, 14 июня 2017

Подросток попал в больницу после взрыва петарды на севере Москвы

Теги:  Происшествие  москва  госпитализация

В Москве на железнодорожной платформе "Гражданская" 16-летний подросток пострадал в результате непроизвольного взрыва петарды. Пострадавший госпитализирован с термическими ожогами лица и глаз.

Петарда взорвалась на платформе "Гражданская" Рижского направления Московской железной дороги (МЖД). В результате пострадал 16-летний подросток, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства подчеркнул, что пострадавший получил термический ожог лица и глаз. Взрыв петарды был непроизвольным.

Подросток госпитализирован.

Другие новости

В других СМИ