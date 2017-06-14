Подросток попал в больницу после взрыва петарды на севере Москвы
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В Москве на железнодорожной платформе "Гражданская" 16-летний подросток пострадал в результате непроизвольного взрыва петарды. Пострадавший госпитализирован с термическими ожогами лица и глаз.
Петарда взорвалась на платформе "Гражданская" Рижского направления Московской железной дороги (МЖД). В результате пострадал 16-летний подросток, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства подчеркнул, что пострадавший получил термический ожог лица и глаз. Взрыв петарды был непроизвольным.
Подросток госпитализирован.