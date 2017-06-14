Силуанов: решение ФРС повысить ставку не окажет влияния на экономику России

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Министр финансов России Антон Силуанов назвал ожидаемым повышение базовой ставки Федеральной резервной системой США. По его мнению, это решение не окажет влияния на российскую экономику. Силуанов также отметил, что рисков по оттоку капитала нет.

Повышение базовой ставки в США не повлияет на российскую экономику. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра финансов России Антона Силуанова.

"Решение ФРС - ожидаемое, и оно не окажет существенного влияния на российскую экономику, которая устойчива к конъюнктурным изменениям на сырьевых рынках и рынках капитала. Россия имеет позитивные макроэкономические показатели, крепкий платежный баланс, устойчивый бюджет", - сказал он.

Силуанов заявил, что не видит оснований для оттока капитала. Министр отметил, что рубль по-прежнему привлекателен для инвесторов, в том числе для иностранных.

Ранее Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов с одного процентного пункта до 1,25 процентного пункта. Федрезерв по-прежнему прогнозирует еще одно повышение базовой ставки в 2017 году до 1,375 процентного пункта.

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