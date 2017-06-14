22:47, 14 июня 2017

У спортивной арены в Бруклине произошла стрельба

Теги:  сша  стрельба  нью-йорк  Происшествие

Жители Нью-Йорка сообщили в интернете о стрельбе возле спортивной арены в Бруклине. В результате ранение в ногу получил один человек. Теперь полиция ищет двух темнокожих мужчин. Это уже третий инцидент со стрельбой в США за 14 июня.

Очередной инцидент со стрельбой произошел в среду в США. На этот раз, неизвестный открыл огонь у спортивной арены в Бруклине, в Нью-Йорке. Об этом пишут жители города в Twitter.

Утверждается, что в результате выстрелов один человек получил ранение в ногу. Его состояние оценивается как стабильное. Также отмечается, что по факту произошедшего полиция ищет двух темнокожих мужчин.

Это уже третий случай в США за 14 июня, когда злоумышленники открывают огонь в людном месте. Ранее сообщалось о нападении на конгрессменов в ходе тренировки перед бейсбольным матчем в городе Александрия неподалеку от Вашингтона. В результате огнестрельное ранение в бедро получил высокопоставленный член палаты представителей от Республиканской партии Стив Скализ. Сейчас его состояние оценивается как критическое. Кроме него, пострадали еще четверо. Нападавшего подстрелили. Позднее он скончался в больнице.

Кроме того, в Сан-Франциско (штата Калифорния) неизвестный открыл огонь в почтовом отделении. В результате погибли трое, еще пятеро пострадали. Сам злоумышленник застрелился.

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