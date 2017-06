У спортивной арены в Бруклине произошла стрельба

Очередной инцидент со стрельбой произошел в среду в США. На этот раз, неизвестный открыл огонь у спортивной арены в Бруклине, в Нью-Йорке. Об этом пишут жители города в Twitter.

No panic. One person was shot in the leg, who is in stable condition. @NYPD78Pct has an extensive search underway for two black males https://t.co/oFGEpEOV6v