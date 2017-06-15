Путин обвинил США и Евросоюз в поддержке госпереворота на Украине‍

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Евросоюз и США не стали разбираться в подоплеке политического кризиса на Украине и, "оседлав этого коня недовольства людей", поддержали силовой захват власти в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью для фильма американского режиссера Оливера Стоуна.

Президент России Владимир Путин в интервью для фильма Оливера Стоуна указал на то, что Европа и США поддержали силовой захват власти на Украине, передает ТАСС.

Говоря о протестах на Украине в связи с решением бывшего президента Виктора Януковича провести дополнительные оценки по поводу подписания договора об ассоциации с Евросоюзом, Путин отметил: "Да, вот с этого, собственно, все началось. И наши партнеры в Европе и Соединенных Штатах оседлали этого коня недовольства людей и вместо того, чтобы выяснять, что реально происходит, они поддержали государственный переворот".

В феврале 2014 года на фоне массовых протестов, начавшихся из-за прекращения евроинтеграции, президент Украины Виктор Янукович покинул страну. После этого парламент объявил о назначении досрочных выборов президента, на которых победил Петр Порошенко.

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