В сгоревшем доме "кратовского стрелка" нашли человеческие останки

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Человеческие останки нашли на месте сгоревшего дома "кратовского стрелка". По мнению следствия, они могут принадлежать 80-летней матери Игоря Зенкова, которая находилась в момент пожара в помещении. Для установления принадлежности останков назначена сравнительная генетическая экспертиза.

Новые подробности в деле "кратовского стрелка". На месте сгоревшего дома Игоря Зенкова обнаружены человеческие останки, возможно, принадлежавшие его матери. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"В настоящее время следователями регионального следственного комитета назначена молекулярно-генетическая судебная экспертиза. С целью установления ДНК профиля человека и сравнения с ДНК профилем Игоря Зенкова", - сообщила старший помощник руководителя Главного следственного Управления СК России по Московской области Елена Фокина.

10 июня бывший сотрудник МЧС Игорь Зенков открыл огонь по жителям Кратово. Четыре человека погибли, ещё шестеро получили ранения, в том числе прибывшие на место правоохранители. В ходе спецоперации сотрудники МВД и Росгвардии ликвидировали злоумышленника.

В сарае у Зенкова найден внушительный арсенал незарегистрированного оружия. Известно также о двух предсмертных записках, оставленных "кратовским стрелком". Расследование уголовного дела продолжается.