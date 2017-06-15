Глава МИД Украины подтвердил встречу Трампа и Порошенко

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Глава МИД Украины Павел Климкин подтвердил скорую встречу Петра Порошенко с Дональдом Трампом. По словам министра, главными вопросами на встрече станут Минские соглашения, двусторонние отношения между Украиной и США, а также украинские реформы.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча украинского президента Петра Порошенко и американского лидера Дональда Трампа должна состояться в ближайшее время. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Встреча состоится, конечно, мы ее готовим. Но мы должны выдержать интригу. В ближайшее время пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сделает соответствующее заявление, синхронно с нашими американскими друзьями, но мы сейчас работаем над содержательной частью речи", - сказал Климкин.

По его словам, главными вопросами на встрече станут Минские соглашения, двусторонние отношения между Украиной и США, а также украинские реформы. Кроме того, президенты обсудят сотрудничество в сфере безопасности. Климкин отметил, что будут "важные политические решения в этой сфере". Также стороны затронут конфликт на Донбассе и участие в переговорах по нему США.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что Порошенко на следующей неделе посетит с визитом Вашингтон, где проведет встречу с Трампом.

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