Прохладно и дождливо будет в Москве в четверг

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Не по-летнему холодно будет в четверг в Москве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха не поднимется выше 12 градусов. Будет облачно, пройдет небольшой дождь. В пятницу осадки не прекратятся, но станет теплее — до плюс 15-17 градусов.

Сразу в нескольких регионах России ожидается резкое ухудшение погоды, передает "ТВ Центр". В Крыму синоптики прогнозируют сильные ливни с градом. Там уже объявлено штормовое предупреждение. В Москве возможны грозы с порывистым ветром до 15 метров в секунду.

В Коми из-за паводка уже в трех районах введен режим чрезвычайной ситуации. Идет эвакуация населения. В зоне подтопления находятся почти 200 дворов и 45 частных домов, в которых проживает более 130 человек. Затоплена одна из местных дорог. Сотрудники МЧС в пострадавшие поселки доставляют продукты и медикаменты. Последствия половодья ликвидируют около трехсот человек и более 70 единиц техники.