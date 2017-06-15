Трамп навестил пострадавшего при нападении конгрессмена

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Дональд Трамп с супругой навестили конгрессмена Ствена Скалис, который получил тяжелые ранения в результате нападения на группу политиков в пригороде Вашингтона. Его состояние сейчас оценивается как критическое.

Американский конгрессмен-республиканец Стивен Скалис по-прежнему находится в критическом состоянии после ранения. Накануне на группу политиков в пригороде Вашингтона было совершено вооруженное нападение, напоминает "ТВ Центр".

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой навестил Скалиса в больнице и пожелал ему скорейшего выздоровления. Еще накануне глава Белого дома назвал конгрессмена своим другом и настоящим патриотом.

Стрельба была открыта на бейсбольной площадке, где несколько политиков проводили утреннюю тренировку по бейсболу. По сообщениям свидетелей, преступник сначала расспрашивал окружающих о партийной принадлежности игроков, а затем открыл огонь из автоматического оружия. Скалис был ранен в бедро. Также пострадали помощник другого конгрессмена и два сотрудника службы безопасности.

По некоторым данным, перестрелка продолжалась около десяти минут. Злоумышленник был ранен, и спустя несколько часов скончался в больнице. Его личность установлена. Это 66-летний Джеймс Ходжкинсон. Ранее он работал добровольцем в штабе Демократической партии, и выступал против президента Трампа.