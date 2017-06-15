Вулкан Шивелуч засыпал пеплом окрестные поселки. Видео

Теги: камчатка вулкан Стихия

Вулкан Шивелуч вновь напомнил о себе, выбросив столб пепла на высоту 12 километров. Пеплопад обрушился на три окрестных населенных пункта.

На Камчатке заявил о себе вулкан Шивелуч. Он выбросил столб пепла на высоту до 12 километров. Вулкану присвоен красный код авиационной опасности. Самолетам предписано изменить маршруты и не приближаться к Шивелучу.

Впервые за долгое время облако пепла достигло трех населенных пунктов края. Пеплопад сейчас отмечается в поселке Козыревск и селе Майском Усть-Камчатского района. Ранее он был зафиксирован в поселке Ключи.

"Толщина пепла в населенном пункте не превысила трех миллиметров. Население поселка Ключи оповещено при помощи стационарных репродукторов громкоговорящей связи. Жителям поселка даны рекомендации по правилам поведения во время пеплопада. На случай усиления пеплопада в населенном пункте имеется достаточное количество респираторов и ватно-марлевых повязок", - сообщил начальник управления МЧС России по Камчатскому краю Роман Чурсин.

Читайте также:

Вулкан Шивелуч выбросил четвертый столб пепла. Видео