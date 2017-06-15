Катар закупит у США истребители на $12 млрд, несмотря на дипскандал
Катар заключил сделку с США на покупку истребителей F-15 на сумму 12 миллиардов долларов, несмотря на то, что ранее президент Дональд Трамп обвинил Доху в поддержке терроризма.
Министерство обороны Катара подписало соглашение на покупку у США 36 истребителей F-15 на сумму 12 миллиардов долларов, об этом пишет Reuters.
По информации источников, сделка должна была состояться в среду между главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и представителями Катара, несмотря на обвинения президента США Дональда в поддержке страной терроризма. Он назвал Катар "историческим спонсором боевиков".
В ноябре 2016 года Конгресс США дал предварительное согласие на продажу до 72 истребителей F-15QA на сумму 21,1 миллиард долларов.
Ранее с эмиратом разорвали дипломатические отношения 10 арабских стран. Они обвинили Доху в дестабилизации ситуации в регионе и поддержке террористических организаций.
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